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Ardahan'da kumar oynayanlara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da kumar oynayanlara ceza yağdı

Ardahan'da kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira ceza kesildi.

Ardahan'da kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet etme" suçundan 10 bin 914 lira ceza uygulandı.

Kesilen cezayı kabul etmeyip ekiplere sözlü tacizde bulunan ve zorluk çıkaran 3 kişi ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Öte yandan, işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Kumar oynarken kullanılan oyun kağıtları ve bir miktar paraya ise el koydu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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