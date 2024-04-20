Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hükümlü yakalandı
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı.
Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı. - ARDAHAN