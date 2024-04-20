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Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hükümlü yakalandı

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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı.

Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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