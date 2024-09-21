Ardahan'da İki Araçta Ruhsatsız Silah ve Fişek Ele Geçirildi
Ardahan'da yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız silah ve 21 fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
Ardahan'da iki araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve 21 adet fişek ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli yakalandı.
Ardahan İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, farklı illerden Ardahan'a gelen 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörlerine basılı vaziyette toplamda 21 adet fişek ele geçirildi.
2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ARDAHAN