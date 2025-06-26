Ardahan'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Ardahan'da Husumetli Aileler Barıştırıldı
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Ardahan'ın Kocaköy köyünde, 2012 yılında meydana gelen ölümlü kavga sonucu husumet yaşayan 'Felek' ve 'Baranalp' aileleri, Vali Hayrettin Çiçek'in öncülüğünde gerçekleşen barışma töreniyle bir araya geldi. Törende aileler kucaklaşarak, aralarındaki küslüğü sona erdirdi.

Ardahan merkeze bağlı Kocaköy köyünde 2012 yılında meydana gelen ölümlü kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan 'Felek' ile 'Baranalp' aileleri, Vali Hayrettin Çiçek tarafından barıştırıldı.

Kocaköy köyünde düzenlenen barışma törenine Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karedeniz, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, " Bugün çok güzel bir vesile dolayısıyla bir araya geldik. Geçmişte çeşitli vesilelerle aralarına küslük giren, bu iki ailemiz aralarında tekrar kardeşlik hukukunu yeşertme adına irade gösterdiler, bu durum bizleri de çok mutlu etti. Küsleri barıştırmak bizler açısından da çok büyük ve hikmetli bir olay, çok sevabı olan bir husus, buna vesile oldukları için bu cemiyette bulunan herkeste bu sevaptan mutlaka nasibini alacaktır. Bu vesileyle husumetli iki ailemizin arasındaki küslüğün barışla sonuçlanmasına katkı sunan başta köy muhtarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından, dua edilerek, aileler birbiriyle kucaklaşarak barıştı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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