Ardahan'da hükümlü Kocaeli'nde yakalandı

Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 45 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kocaeli'nde yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ardahan ve Kocaeli polisinin ortak yürüttüğü çalışmada, 12 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Kocaeli'de bir adreste saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ARDAHAN