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Ardahan'da hükümlü Kocaeli'nde yakalandı

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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir hükümlünün Kocaeli'de saklandığını tespit etti. 45 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.K, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 45 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kocaeli'nde yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ardahan ve Kocaeli polisinin ortak yürüttüğü çalışmada, 12 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Kocaeli'de bir adreste saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ardahan Kocaeli Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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