Üye Girişi
Haberler
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

Ardahan'da Hırsızlık Yapan Firari Hükümlü Yakalandı

Ardahan'da Hırsızlık Yapan Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da maskeyle bir iş yerinden hırsızlık yapan ve hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, polis ekiplerince 18 saatlik titiz çalışmanın ardından yakalandı.

Ardahan'da maske takıp bir iş yerinden hırsızlık yapan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Ardahan'da bir süre önce maskeyle bir iş yerine girip çelik kasadan hırsızlık yaptığı öne sürülen ve 3 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, 7 Ocak'ta polis ekiplerince yakalandı. Ekipler, 18 saat süren titiz çalışma sonucu Ardahan'da çelik kasadan hırsızlık yaparken kameraya yansıyan G.D'nin Kahramanmaraş, Kocaeli ve Tekirdağ'da da hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
img

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
img

Karadeniz'de korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Transferler buna bağlı! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri
Canlı anlatım! İlk gol geldi

İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

İzmir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İzmir Valiliği)? Çanakkale okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)? Yalova okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Yalova Valiliği)? Kocaeli okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Kocaeli okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? İstanbul okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İstanbul Valiliği)? Başakşehir Galatasaray CANLI izle (ŞİFRESİZ)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.