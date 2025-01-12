Ardahan'da Hırsızlık Yapan Firari Hükümlü Yakalandı
Ardahan'da maskeyle bir iş yerinden hırsızlık yapan ve hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, polis ekiplerince 18 saatlik titiz çalışmanın ardından yakalandı.
Ardahan'da maske takıp bir iş yerinden hırsızlık yapan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Ardahan'da bir süre önce maskeyle bir iş yerine girip çelik kasadan hırsızlık yaptığı öne sürülen ve 3 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, 7 Ocak'ta polis ekiplerince yakalandı. Ekipler, 18 saat süren titiz çalışma sonucu Ardahan'da çelik kasadan hırsızlık yaparken kameraya yansıyan G.D'nin Kahramanmaraş, Kocaeli ve Tekirdağ'da da hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi. - ARDAHAN