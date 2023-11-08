Ardahan'da hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

Ardahan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A, Kırıkkale'de trende yakalandı. K.A'nın başkasına ait kimlikle Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan K.A, cezaevine gönderildi.

Ardahan'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de trende yakalandı.

"Yağma ve tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası bulunan K.A'nın başkasına ait kimlik ile Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaptığı belirlendi.

Yolculuk yerinin tespit edilmesi üzerine K.A, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

K.A, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.