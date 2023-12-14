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Ardahan'da Firari Hükümlü Yakalandı

14 Aralık 2023 19:48 Güncelleme: 19:50 Abone Ol

Ardahan'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Asayiş ekipleri, cinsel saldırı suçundan aranan U.A'nın kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti. Yakalanan U.A, cezaevine gönderildi.