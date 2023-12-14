Ardahan'da Firari Hükümlü Yakalandı
Ardahan'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Asayiş ekipleri, cinsel saldırı suçundan aranan U.A'nın kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti. Yakalanan U.A, cezaevine gönderildi.
Ardahan'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Asayiş ekipleri, "cinsel saldırı" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'nın kent merkezindeki bir adreste saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan U.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ARDAHAN