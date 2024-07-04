Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Ardahan merkezli 2 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, aralarında muhtarlarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Ekiplerince, kentteki bazı yaylaların kanuna aykırı ve usulsüz olarak kiralanıp haksız kazanç elde edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Ardahan ve Iğdır'da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskında gözaltına alınan 32 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor - ARDAHAN