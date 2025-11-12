Ardahan'da Direkte Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
Ardahan'da elektrik arıza çalışması yapan Aras EDAŞ ekipleri, telefon direğinin tepesinde mahsur kalan bir kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.
Ardahan'da çıktığı direğin tepesinde mahsur kalan kedi, Aras Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aras EDAŞ Göle İşletme Şefliğine bağlı ekipler, Kubilay Mahallesi'nde elektrik arıza çalışması yaparken telefon direğinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Eekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik platformlu araçla direğin üst kısmına ulaşan ekipler, kediyi aşağı indirdi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa