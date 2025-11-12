Ardahan'da Direkte Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ardahan'da çıktığı direğin tepesinde mahsur kalan kedi, Aras Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aras EDAŞ Göle İşletme Şefliğine bağlı ekipler, Kubilay Mahallesi'nde elektrik arıza çalışması yaparken telefon direğinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Eekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik platformlu araçla direğin üst kısmına ulaşan ekipler, kediyi aşağı indirdi. - ARDAHAN