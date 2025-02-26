Ardahan'da Çığ Düşmesi Ulaşımı Engelledi
Ardahan'da meydana gelen çığ olayının ardından kapanan köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Ardahan'da köy yoluna çığ düştü. Kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı Alagöz grup köy yolunun Kocaköy mevkiine çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa