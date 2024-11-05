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Ardahan'da Çalınan 60 Hayvan Bulundu

Ardahan'da Çalınan 60 Hayvan Bulundu
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Ardahan'da ekim ayında çalınan 60 büyük ve küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. 7 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan'da çalınan 60 büyük ve küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte ekim ayında farklı kişilere ait çalınan 60 büyük ve küçükbaş hayvanın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince titizlikle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi. 7 zanlı ise gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Balıkçılar köyünde çalınan 1 büyükbaş hayvan ise Kars'ın Susuz ilçesinde bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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