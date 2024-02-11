Ardahan'da buzlanma nedeniyle tır devrildi, yol kısa süreli ulaşıma kapatıldı

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle bir tırın devrilmesi sonucu Ardahan-Kars karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde yaşandı. Kent genelinde soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan-Kars karayolunda seyir halinde olan A.S idaresindeki 61 K 11150 plakalı tır, soğuk hava sonucunda meydana gelen buzlanma nedeniyle Çamlıçatak mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü S.A, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Tırın kaldırılması için çalışmalar başlarken, tırdaki eşyalar başka tıra taşındı.