Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında askeri araç kaza yaptı. Kazada 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kurtkale bölgesinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. 112'ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı. - ARDAHAN