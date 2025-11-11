Haberler

Ardahan'da Ahırda Çıkan Yangın Ciddi Maddi Hasara Yol Açtı

Güncelleme:
Ardahan'ın Açıkyazı köyünde bir ahırda çıkan yangında 2 traktör, tahıl ambarı ve balya makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangın köylülerin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felaket olmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ardahan merkeze bağlı Açıkyazı köyünde Oğuzhan Çelik'e (46) ait kullanılmayan ahırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, olay yerine itfaiye gelmeden önce ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkararak büyük bir faciayı önledi.

Traktör ve ekipmanlar kül oldu

Yangın ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak yangının ardından ahırda ciddi maddi hasar meydana geldi. İçeride bulunan 10 ton arpa, 2 traktör, balya makinası ile çeşitli tarım aletlerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
