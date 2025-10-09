Haberler

Ardahan'da Ahır Yangını: 23 Hayvan Telef Oldu

Güncelleme:
Ardahan'ın Akyaka köyünde bir ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Yangının nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ardahan Merkeze bağlı Akyaka köyünde Rasim Y.'ye ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
