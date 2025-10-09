Ardahan'da Ahır Yangını: 23 Hayvan Telef Oldu

Ardahan'da bir ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ardahan Merkeze bağlı Akyaka köyünde Rasim Y.'ye ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ARDAHAN