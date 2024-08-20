Ardahan'da 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Ardahan'da polis ekiplerince kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kargo firmaları üzerinden yapılan ve yapılması muhtemel kaçakçılık konularıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Kentteki bir kargo firmasına giden ekipler, bidonlara doldurulmuş halde 20 litre etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ARDAHAN