Ardahan'da 2 hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Damal İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, Damal ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlüler F.G. ve K.B. gözaltına alındı.
Hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. - ARDAHAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa