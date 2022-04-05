Ardahan'da 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Ardahan'da 2 hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da 2 hükümlü yakalandı

Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Damal İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, Damal ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlüler F.G. ve K.B. gözaltına alındı.

Hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Ardahan, Damal, 3. Sayfa, Haberler

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