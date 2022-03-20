Ardahan'da 157 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sürerken, 157 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, 157 köy yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda yerleşim yerine elektrik verilemedi. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ARDAHAN