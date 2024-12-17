Ardahan Çıldır'da Ev Yangını: Ekipler Zamanında Müdahale Etti
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aşağıcanbaz köyünde meydana gelen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcanbaz köyünde T.B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan ev kullanılamaz hale geldi. AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.
Evde maddi hasara yol açan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa