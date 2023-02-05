Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte güzel manzaralar oluştu. Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte renkli ve güzel görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen kent, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ardahan 3. Sayfa Haberler

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