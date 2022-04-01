Ardahan Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi Fen işleri ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki ana arterler, ara cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık iki hafta boyunca aralıklı bir şekilde yağan ve yarım metreye yaklaşan Kar, belediye ekiplerince temizlenmeye devam ediyor. Ana caddelerdeki kar çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, mahallelerin ara cadde ve sokaklarında kar küreme işlemlerini sürdürüyor.

Gece gündüz demeden yoğun bir mesai yapan belediye ekipleri, kepçelerle toplanan kar ve buz kütlelerini kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Faruk Demir, vatandaşların cadde ve sokaklarda zorluk yaşamamaları adına ekiplerin yoğun bir mesai içinde olduğunu bildirdi.