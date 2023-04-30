Ardahan'a Nisan'da kar sürprizi: Sürücüler zor anlar yaşadı
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Ardahan'a Nisan'da kar sürprizi: Sürücüler zor anlar yaşadı Ardahanlılar yazı beklerken, kar sürprizi ile karşılaştı.
Ardahan'a Nisan'da kar sürprizi: Sürücüler zor anlar yaşadı
ARDAHAN - Ardahanlılar yazı beklerken, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının görüldüğü yüksek yerlerde, sürücüler de zor anlar yaşadı.
Nisan ayının sonlarında yağan kar şaşkınlık yarattı. Yağan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Ardahan Ardanuç karayolunda yağan karla birlikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa