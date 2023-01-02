Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araziye gizlenmiş 25 kilo eroin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Araziye gizlenmiş 25 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araziye gizlenmiş 25 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araziye gizlenmiş 25 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları 2023 yılında da devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak 2023 günü saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 1 çuval içerisinde 25 paket halinde; yaklaşık olarak 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Jandarma Hakkari 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title