Arazide ağaç keserken yaralanan adamı ekipler kurtardı

Arazide ağaç keserken yaralanan adamı ekipler kurtardı
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Rize'de arazide ağaç keserken ayağından yaralanan kişi, bulunduğu yerden hareket edemeyince ekiplerce kurtarıldı.

Rize'de arazide ağaç keserken ayağından yaralanan kişi, bulunduğu yerden hareket edemeyince ekiplerce kurtarıldı.

Olay, Ardeşen ilçesine bağlı Şehitlik köyünde meydana geldi. Arazisinde çalışan Osman B. (70) isimli vatandaş sol bacağından yaralandı. Osman B.'yi hareket ettiremeyen çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), jandarma ve ağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Osman B.'yi bulunduğu yerden sedyeye yerleştirerek ambulansa kadar taşıdı. Osman B. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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