Arazi tartışması: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arazi tartışması: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Arazi tartışması: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Şeyhören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.A, arazi meselesinden dolayı tartıştığı A.A'ya silahla ateş etti. İki bacağı ve eline isabet eden kurşunla yaralanan A.A. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan D.A.A'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title