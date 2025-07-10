Arazi Anlaşmazlığı Korkunç Bir Saldırıya Dönüştü

Arazi Anlaşmazlığı Korkunç Bir Saldırıya Dönüştü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabasına silahıyla saldıran şüpheli, tarlada çalışan bir işçiyi yaraladı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı ve tutukladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabasına silahla saldıran, o esnada tarlada çalışan işçiyi vuran şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Dallıca Mahallesi Eğrek mevkiinde 6 Temmuz günü saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. (32) isimli şüpheli şahıs, arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan yakın akrabası H.A. isimli şahsı ortak arazilerinde çalışırken ateşli silah ile vurmak amacıyla ateş etti. F.A. isimli şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu tarlada işçi olarak çalışan traktör şoförü M.A.K. (20) isimli genç, sol kolundan vurularak yaralandı. İhbara üzerine bölgeye sevk edilen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığınca koordineli olarak çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı inceleme ve araştırma sonucu olaydan sonra firar eden F.A. isimli şüpheli şahıs, saklanmış olduğu arkadaşına ait ikametten kaçmaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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