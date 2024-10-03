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Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Dede ve Torun Tutuklandı

Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Dede ve Torun Tutuklandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili dede ve torunu tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili dede ve torunu tutuklandı.

Manavgat-Yeniköy Mahallesinde akraba iki aile arasında yaşanan, 1 kişinin ölümü, 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arazi anlaşmazlığıyla kavgasıyla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından 5 kişi gözaltına alındı.5 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 27 yaşındaki Ali E. 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 75 yaşındaki dedesi Ali E. ise 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçlarından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Manavgat antalya 3-sayfa Yargı Suç

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