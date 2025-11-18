Haberler

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Jandarma, evlerde yaptığı aramada çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu şahsı silahla yaralayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İslahiye İlçesi Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.P., F.P., Y.P., A.P. ve M.P. isimli şahıslar ile Y.Y., K.Y., M.H.Y. ve D.S. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada S.P. isimli şahıs yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Tamamlanan yasal işlemlerin arından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.H.Y. isimli şahıs tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekiplerin şahısların ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda ise 3 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 126 adet av tüfeği fişeği, 48 adet tabanca mermisi ve 11 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
