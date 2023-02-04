Arap Topluluğu Birliği'nden İsveç Büyükelçiliği önünde protesto

Arap Topluluğu Birliği, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Arap Topluluğu Birliği Ankara Temsilcileri, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı protesto etti. Arap Topluluğu Birliği Ankara Temsilcisi Abdurrahman Firas, İsveç hükümetinin Kur'an- Kerim yakma eyleminin tüm insani ve uluslararası örf ve anlayışlara aykırı olduğunu söyledi. Firas, böyle bir saldırının özgürlük ve demokrasi ilkelerine de aykırı olduğunu belirterek, "Milyardan fazla Müslüman insana zarar vermek ve düşman edinmekten başka bir gayesi yoktur. Sizin makamınızdan İslam ümmetinin geneline resmi bir özür ve durumun düzeltilmesini talep ediyoruz. Arap milleti ve İslam ümmetine İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde bir Kuran nüshasının yakılmasıyla islenen suç, İsveç makamlarının onayı ve polis koruması altında bir Müslümanın büyükelçiliği önünde bir partinin başkanı tarafından meydana getirildi. Bu Müslüman ülkenin büyükelçiliği, Müslümanları temsil eden bir ülkeye yönelik siyasi mesajlar içeren siyasi bir eylemde hedef alınmıştır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi, sıradan bir kişi değildi, resmi siyasi partiyi temsil eden kişiydi" dedi.

"Tüm hukukçuları yasal işlem başlatmaya çağırıyoruz"

Firas, yapılan bu saldırıdan dolayı Arap ve İslam milletine karşı talepleri olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın bütün ülkelerinde halk ve hükümet düzeyinde etkili protestolar başlatmak. Durum düzelmezse diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve büyükelçilerin sınır dışı edilmeli. İslam halklarını da İsveç büyükelçilikleri önünde gösteriler ve oturma eylemleri dahil olmak üzere protestolara çağırıyoruz. Etkili ekonomik boykot kampanyaları düzenlenmeli. Dünyanın tüm onurlu hukukçularını, nefret suçlarının faili ve tacizcisi olarak İsveç'e dava açarak farklı ülkelerde yasal işlem başlatmaya çağırıyoruz." - ANKARA