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Aranması olan 5 kişi uygulamada yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Aranması olan 5 kişi uygulamada yakalandı

Bolu'da farklı konulardan aranması olan 5 kişi, polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı.

Bolu'da farklı konulardan aranması olan 5 kişi, polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan iş yerlerinde "önleme araması" uygulaması gerçekleştirdi. Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla yapılan uygulamada 17 iş yeri denetlendi. Yapılan uygulamada, farklı konulardan aranması olan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca, 5 umuma açık iş yerinin izinsiz müzik yayını yaptığı, 2 umuma açık iş yerinde ise sigara içilmesine müsaade edildiği tespit edildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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