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Aranması olan 2 şüpheli silahla birlikte yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aranması olan 2 şüpheli silahla birlikte yakalandı

Eskişehir'de tehdit, kavga ve silah ateşlenmesi olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, silah ve mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de tehdit, kavga ve silah ateşlenmesi olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen 'Tehdit, Kavga ve Silah Ateşlenmesi' olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, E.S. ve H.K. isimli 2 şüpheli yakalanırken, 1 adet silah ve 9 adet mermi ele geçirildi.

Kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokma, açıktan hırsızlık olaylarından da arandıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı kavga 3. Sayfa Haberler

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