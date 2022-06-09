Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı - Haberler

Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 10 adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan en az 1, en çok 11 yıl aranması olan 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Sakarya 3. Sayfa Haberler

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