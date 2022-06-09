Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 10 adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan en az 1, en çok 11 yıl aranması olan 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sakarya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title