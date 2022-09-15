Aranması olan 10 kişi jandarma denetiminde yakalandı

Afyonkarahisar'da 464 jandarma personelinin görev aldığı tarihlerinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' çerçevesinde denetim yapıldı. Denetimlerde aranan 10 şahsın yakalandığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" çerçevesinde denetim yapıldı.

Kent genelinde yapılan kontrollerde 464 personelin katılımı ile 265 okul çevresinde yapılan denetim ve kontrollerde 2 bin 974 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Denetimde ayrıca 156 okul servis aracı, 255 umuma açık yer ve 186 metruk bina kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda aranan 10 şahsın yakalandığı ve toplamda 7 bin 108 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR