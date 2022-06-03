Aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Haberler

Aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı Düzce'de 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından aranması bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yakalandı. Düzce'de 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından aranması bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Düzce'de merkeze bağlı köylerde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, akşam saatlerinde şüphelendikleri şahsı durdurdu. F.R. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan F.R., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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