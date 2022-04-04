Aranan şahsı mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aranan şahsı mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aranan şahsı mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçe merkezi İstasyon caddesinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada R.Ö., isimli şahsın 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs bunun üzerine gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs Bolvadin Cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title