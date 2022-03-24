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Aranan şahsı mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan şahsı mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 7 yıl 14 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 7 yıl 14 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Otogarı çevresinde rutin devriye görevi gerçekleştiren mahalle ve çarşı bekçileri otobüsten inen bir şahsın hareketlerinden şüphelenerek şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. A.A., isimli şahsın yapılan sorgulamasında 7 yıl 14 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit eden ekipler ardından şüpheliye gözaltına alarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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