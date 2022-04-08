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Aranan şahsa ait otomobil bekçilere takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan şahsa ait otomobil bekçilere takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde içerisinde aranan şahsa ait otomobil çarşı ve mahalle bekçilerine takıldı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde içerisinde aranan şahsa ait otomobil çarşı ve mahalle bekçilerine takıldı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, İzmir Bulvarı üzeri Işıklı Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin aranan şahsa ait olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde otomobil Işıklı Kavşağında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durduruldu. Polis ekipleri ile birlikte otomobilde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.İ.'nin yapılan kontrollerde aranan şahıs olmadığı anlaşılırken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Otomobil, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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