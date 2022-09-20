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Kayseri haberi | Kayseri'de 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri haberi | Kayseri'de 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ö, 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan A.D. ve K.Y, 3 yıl 4 ay hapis cezası olan C.Ç. ile 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen A.B'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine teslim edildi, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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