Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gesi Fatih, Bahçelievler, Selimiye, Osman Gazi ve Yeşil Mahalle'de operasyon düzenledi. Operasyonda 'hırsızlık', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma' ve 'mal beyanı' suçlarından 10 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi serbest bırakılırken, 12 kişi de cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title