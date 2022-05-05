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Son dakika... Aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Yeni Mahalle, Anafartalar, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar, Yenişehir Mahalleleri ile farklı adreslerde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda hakkında 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık' suçundan 10 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.G., hakkında 'Başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' ve 'basit yaralama' suçlarından 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. D. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. Şahıslardan 9'u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ise Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gözaltı, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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