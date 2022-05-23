Aranan şahıslara 'Kapan' uygulaması: 8 gözaltı - Haberler

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Aranan şahıslara 'Kapan' uygulaması: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan şahıslara 'Kapan' uygulaması: 8 gözaltıKAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün hırsızlık suçlarıyla mücadele çerçevesinde başlattığı 'Kapan Uygulaması' çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan şahıslara 'Kapan' uygulaması: 8 gözaltı

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün hırsızlık suçlarıyla mücadele çerçevesinde başlattığı 'Kapan Uygulaması' çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kapan Uygulaması çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kayabaşı, Battalgazi, Fevziçakmak, Fevzioglu, Yavuzlar, Hürriyet, Harman Mahalleleri ve farklı adreslerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'hırsızlık' suçundan toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç., hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. T. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 12 şahıs serbest bırakılırken 8 kişi ise cezaevine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Gözaltı, 3. Sayfa, Haberler

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