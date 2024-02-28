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Aranan şahıslara 91 polis ile eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan şahıslara 91 polis ile eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başta "hırsızlık" suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 34 ekip 91 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i "hırsızlık" suçundan olmak üzere 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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