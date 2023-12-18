Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Erzurum İl Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 84 şahıs yakalandı.

Türkiye genelinde 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen aranan şahısların yakalamasına yönelik olarak icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Serdar Dağ - Jasat Mercek-2 Operasyonu kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı suçlardan arama kaydı bulunan 84 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şahıslardan; 6 Ocak 2021 tarihinden bu yana Kasten Öldürme suçundan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. (52) isimli şahıs, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan müşterek faaliyet ile Kırıkkale ilinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haklarında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. (47) ve İ.U. (34) isimli şahıslar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan müşterek faaliyet ile İstanbul ilinde yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı suçlardan arama kaydı bulunan ve Erzurum ilinde yakalanan şahıslardan 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM