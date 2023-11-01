Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda arama kaydı bulunan 116 şahıs yakalandı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik olarak icra edilen Şehit J.Asb.Üçvş.Emrah Ünalan JASAT mercek operasyonu kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı suçlardan arama kaydı bulunan 116 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi. - ERZURUM