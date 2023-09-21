Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın'da jandarma ekipleri hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kuşadası ilçesinde Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.Ü., Söke'de silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan M.Ç., Koçarlı'da gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.K. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN