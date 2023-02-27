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Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanırken, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanırken, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde icra edilen devriyede 'büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 5 yıl hapis cezası bulunan E.T., İncirliova ilçesinde icra edilen devriyede 'binanın içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 5 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y., Kuyucak ilçesinde icra edilen devriyede 'binanın içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

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