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Aranan şahıslar Jandarma tarafından yakalandı

Aranan şahıslar Jandarma tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan arananAydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Aydın'ın Köşk, Koçarlı, Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.A., 7 yıl 19 ay 26 gün hapis cezası bulunan F.K., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.E., 5 yıl hapis cezası bulunan M.Y., 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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