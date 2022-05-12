Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timi ekipleri, Hunat, Cumhuriyet Meydanı ve Bankalar Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, farklı suçlardan aranması olan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title