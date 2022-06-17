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Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Aksaray'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, şüphelilerden birinin üzerinde sahte kimlik çıktı.

Aksaray'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, şüphelilerden birinin üzerinde sahte kimlik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve farklı 15 ayrı suçtan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (28) ve hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C. (19)'yi arama çalışmaları başlattı. Şahıslar, ekipler tarafından yapılan teknik takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. T.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada kardeşine ait sahte kimlik ele geçirilirken, 2 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Aksaray 3. Sayfa Haberler

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